Palermo, svincolo Brancaccio-Forum: al via il cantiere da 3,2 milioni

Oggi sono stati consegnati i lavori per lo svincolo di Brancaccio, lato mare. Il cantiere durerà più di un anno. L'obiettivo è realizzare un accesso secondario al centro commerciale Forum e garantire una riduzione del traffico. Si tratta di una delle due rampe della ‘Porta sud’, un’infrastruttura strategica attesa da anni che dovrebbe vedere la luce. La prima gara d’appalto risale infatti al 1986. Poi, dopo varie false partenze, i lavori ripresero nel 2012 ma si interruppero definitivamente nel 2014. Da allora, 10 anni di intoppi burocratici e questioni giudiziarie ne hanno impedito la realizzazione fino ad arrivare a oggi. L’opera rappresenterà un importante varco di accesso in città per chi proviene dall’autostrada Palermo-Catania, ponendosi come alternativa all'ingorgo di via Oreto. Oltre al centro commerciale Forum si potranno raggiungere più facilmente la stazione ferroviaria Roccella e le linee del tram. Prima di tutto bisognerà eliminare i rifiuti che invadono la zona diventata una vera e propria discarica a cielo aperto.

I lavori saranno svolti dall’impresa Mammana Michelangelo srl di Castel di Lucio (Messina) e avranno un costo complessivo di circa 3,2 milioni di euro. Nella parte opposta, la rampa lato monte, invece, verrà realizzata dal Consorzio Italia Scarl Santa Venerina e finanziata coi fondi del Pnrr. Un progetto di quasi cinque milioni di euro che prevede anche la costruzione di impianti connessi e di altre opere importanti per il quartiere. Tra cui un parcheggio lato ferrovia, la manutenzione e il ripristino della sede stradale e l’installazione di nuovi impianti d’illuminazione e di caditoie in via Galeano. «Con la consegna dei lavori di questa mattina compiamo un passo importante per la città di Palermo – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando -, monitoreremo costantemente il loro andamento, cercando di rispettare i tempi previsti per la realizzazione dell’opera». «La consegna dei lavori per lo svincolo della zona industriale di Brancaccio è l’ennesimo e tangibile segnale che Palermo ha finalmente voltato pagina – ha sottolineato Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale -. Grazie all’impegno del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore Totò Orlando e dell’amministrazione comunale, i cantieri hanno finalmente tempi certi e le opere pubbliche non sono più una chimera. Lo svincolo lato mare era atteso da decenni e finalmente, una volta ultimato consentirà di collegare questa porzione di città al resto dell’area metropolitana».