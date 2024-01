Tragedia a Cefalù, un operaio di 45 anni si accascia e muore: disposta l'autopsia

Tragedia a Cefalù, dove un operaio di quarantacinque anni è stato trovato senza vita. È successo in un hotel in cui sono attualmente in corso alcuni lavori di ristrutturazione e manutenzione. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, che era originario di Collesano: come i tesitmoni hanno raccontato, si è improvvisamente accasciato e non ha più dato segni di vita. I soccorsi si sono rivelati inutili: ai snaitari del 118, infatti, non è rimasto che accertare il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per risalire alle cause della morte. Poche settimane fa a Palermo un altro caso: si chiamava Giacomo Di Stefano e aveva 57 anni l'operaio morto in un'abitazione di via Gaetano Mosca, la strada che collega via Imera e via Colonna Rotta.

Di Stefano era un operaio di una ditta di traslochi e stava normalmente svolgendo il proprio lavoro, quando a un tratto si è accasciato al suolo. È stato subito soccorso dai suoi colleghi, increduli per quanto successo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il lavoratore, nel momento esatto della morte, si trovava in terrazza e stava spostando alcuni mobili quando l’improvviso malore lo ha colpito. Un evento che non ha lasciato scampo al cinquantasettenne.