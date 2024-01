Il giallo della morte di Fauzia, la Procura di Palermo indaga per istigazione al suicidio

La Procura di Palermo indaga sulla morte di Fauzia Islam, la studentessa di 17 anni di origini bengalesi trovata morta in mare ad Aspra da un peschereccio a 17 chilometri dalla costa palermitana. Fauzia era scomparsa martedì. I suoi effetti personali - un giubbotto e lo zaino - erano stati trovati sugli scogli nel quartiere Vergine Maria.

Secondo i primi accertamenti la giovane, che frequentava il liceo linguistico, si sarebbe suicidata, ma non sono chiari i motivi del gesto: da qui l’inchiesta per istigazione al suicidio. Smentita l’ipotesi che la diciassettenne si sia tolta la vita per sfuggire a un matrimonio combinato imposto dalla famiglia.

«La morte di Fauzia Islam ci lascia attoniti ed è evidente dai messaggi riscontrati sui social che la ragazza vivesse un grave stato di disagio sociale che evidentemente è stato sottovalutato». Lo ha detto la presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, Natalia Re, che ha aggiunto: «Di fronte ad episodi sempre più inquietanti che vedono protagonisti adolescenti non si può più far niente e girarsi dall'altra parte ma occorre una seria riflessione e un intervento concreto degli organi istituzionali preposti per mettere in campo ogni iniziativa utile per intercettare chi versa in uno stato di profondo disagio sociale e offrire loro gli strumenti efficaci per fronteggiare l'emergenza e trovare la via d'uscita».