Sono stati scippati mentre tornavano in albergo. Due turisti belgi sono stati derubati in corso Vittorio Emanuele, a Palermo. Stavano rientrando e sono stati avvicinati da due uomini, che in un attimo hanno strappato loro una borsa con dentro il cellulare, il portafogli e 150 euro. Indagano i carabinieri.