Palermo, stava spostando dei mobili in una terrazza il traslocatore morto per un malore improvviso

Si chiamava Giacomo Di Stefano e aveva 57 anni l'operaio morto venerdì pomeriggio (5 gennaio) a Palermo, in un'abitazione di via Gaetano Mosca (nella foto), la strada che collega via Imera e via Colonna Rotta. Di Stefano era un operaio di una ditta di traslochi e stava normalmente svolgendo il proprio lavoro, quando a un tratto si è accasciato al suolo.

È stato subito soccorso dai suoi colleghi, increduli per quanto successo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il lavoratore, nel momento esatto della morte, si trovava in terrazza e stava spostando alcuni mobili quando l’improvviso malore (con ogni probabilità un infarto) lo ha colpito. Un evento che non ha lasciato scampo al cinquantasettenne.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e agli operatori del 118, sono arrivati i sanitari dell'Asp, che si occupano degli infortuni sul lavoro. Bisognerà capire se ci possa essere stata una connessione tra il malore accusato da Di Stefano e l'attività che stava svolgendo. O se, invece, si sia trattato solamente di un caso accidentale e non prevedibile, per quanto tragico.