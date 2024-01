L'incompatibilità col carcere di Silvana Saguto, i giudici di Palermo: resta in prigione

Mentre Silvana Saguto (nella foto) resta in carcere per l’ennesimo no di un tribunale, quello di sorveglianza di Palermo, la difesa incarica un super consulente per una ulteriore perizia medica per valutare la compatibilità con il regime carcerario.

Questa volta però la richiesta di scarcerazione sarà inoltrata al tribunale di sorveglianza di Roma. Non demorde Ninni Reina difensore dell’ex magistrato, anche se al momento tutte le porte, quelle di acciaio del carcere si chiudono a doppia mandata per l’ex presidente delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo. Le condizione di salute di Silvana Saguto pare stiano peggiorando di giorno in giorno. Della perizia sarà fondamento un’osservazione in carcere, per valutare la compatibilità con il regime carcerario. Studio che è già in corso. L'ex magistrato processato e condannato tra l’altro per corruzione è in carcere dalla pronuncia della Cassazione che ha confermato la pena di sette anni e dieci mesi.

Per il marito di Silvana Saguto Lorenzo Caramma invece ulteriore trasferimento da ospedale in ospedale. Lo ha accolto una struttura specializzata per una tipologia specifica di interventi. Sarà sottoposto ad un’operazione chirurgica molto delicata a breve.

