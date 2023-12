A Palermo addio a Maria Pia Balistreri, l'ostetrica amata da tutti ed ex presidente dell'ordine

«Carissima Pia, mi hai fatto nascere e me lo raccontavi tutte le volte che ci incontravamo. Mi tenevi seduta in una mano appena nata. Donna fantastica hai lasciato del buono in questo mondo, ti ricorderò sempre con tanto affetto. Ci mancherai il nostro è un arrivederci, che Dio ti accolga nella sua pace dove non esistono dolore e sofferenza. Ti voglio bene». È soltanto uno dei messaggi in ricordo di Maria Pia Balistreri, ostetrica universitaria amata da tutti, che si è spenta nelle scorse ore a Palermo.

In tanti la ricordano perché presente a migliaia di parti, al fianco di donne in gravidanza e ai loro bambini appena nati. «Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura dipartita di Gaetana Maria Pia Balistreri, per tutti Pia, ostetrica universitaria in quiescenza - è il messaggio dell'Ordine degli Ostetrici provinciale -. Nella sua carriera, oltre ad aver accompagnato ed assistito le donne in gravidanza, nel parto e nel puerperio, ha accompagnato e sostenuto la formazione generazioni di ostetriche. E' stata anche presidente dell'Ordine delle Ostetriche di Palermo sino al Duemila. Professionista con grande senso di appartenenza alla categoria. Il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, e tutta la comunità professionale si uniscono al dolore della famiglia, colleghi e professionisti che ne hanno apprezzato le sue qualità di donna e professionista».

I messaggi di chi l'ha conosciuta da vicino sono decine: «Cara Pia, è con un cuore pesante che scrivo queste parole, cercando di trovare la forza per onorare la tua straordinaria vita. La tua forza, il tuo coraggio e la tua gentilezza hanno illuminato le vite di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti. Ogni passo che hai compiuto sulla terra è stato un inno alla determinazione e alla bellezza della vita. Hai affrontato sfide con grazia e hai diffuso amore con la tua presenza. Il tuo spirito resterà intrecciato nei ricordi, nelle risate condivise e nelle lezioni preziose che hai insegnato a chi ti stava intorno. Oggi il mondo è più povero senza di te, ma la tua eredità di coraggio vive in coloro che hai toccato con il tuo calore umano. Anche se il dolore della tua assenza è acuto, cercheremo conforto nei ricordi che ci hai lasciato e nell'esempio di vita che hai offerto. Che tu possa riposare in pace, sapendo che il tuo impatto è eterno e che la tua luce continuerà a brillare nei nostri cuori».

A lasciare un pensiero, anche chi l'aveva incontrata durante il percorso della specializzazione: «Uno dei migliori ricordi rimasti della mia scuola di specializzazione riguarda lei, che durante le guardie di notte riusciva sempre a mettersi all’opera e allo stesso tempo mi faceva immaginare di essere all’Opera. Con una voce che esprimeva la stessa potenza della sua grande professionalità… mancherà di certo a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla ma le persone come lei non vanno mai via, il loro eco resta immutato». E ancora: «Continuerà a essere sempre presente nei miei più bei racconti della sala parto universitaria... arrivederci Pia Balistreri, grande maestra di vita».