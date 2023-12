Polizzi Generosa in lacrime per don Gianni Silvestri, morto improvvisamente: «Ci hai giocato un brutto scherzo»

«Stamani ci hai giocato un brutto scherzo. Mi mancheranno le nostre infinite discussioni su ogni argomento, il tuo dolce richiamo al Vangelo delle beatitudini e dei poveri, al Dio incarnato e fattosi uomo che mi hai insegnato e fatto conoscere, fuori da sette e dogma».

Con queste parole il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi, ha annunciato la morte di don Gianni Silvestri, prete del paese e conosciuto in tutte le Madonie per le sue attività. Impegnato nel sociale e nella cultura, in tanti lo descrivono come un sacerdote attento e animato da un forte spirito cristiano. «Voglio ricordarti così, in uno dei nostri viaggi tra la polvere delle periferie del mondo - ha aggiunto il primo cittadino -. A sporcarci, inquietarci, interrogarci, per dare ancora più senso alla fede, tua di presbitero, mia di laico impegnato. Ciao Giovanni, molto più che amico fraterno. Grazie della tua amicizia e per avermi guidato per una vita intera».

Silvestri è morto improvvisamente, tra i fedeli e i suoi concittadini ci sono dolore e incredulità e l'intera comunità è a lutto: «La sua dolcezza, il suo modo di trasmettere fiducia al prossimo, rimarranno sempre nei nostri cuori». In molto lo avevano conosciuto perché era pure il presidente della «Fondazione PG Cinque Cuori», con la quale aveva portato avanti attività culturali molto apprezzati in tutto il comprensorio.