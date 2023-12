Palermo, sorpresi a spacciare droga: scattano due arresti

La polizia di Stato ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel primo episodio, l’arresto è stato eseguito a Ballarò dagli agenti della Mobile che hanno un uomo, noto per precedenti i, intento a cedere una dose a un clienti. I poliziotti hanno quindi deciso di raggiungerlo e bloccarlo. Lo spacciatore, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, per un peso complessivo di grammi 1,3, confezionate singolarmente e pronte per essere spacciate. Allo stesso veniva anche sequestrata la somma di euro 170 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Il secondo arresto è avvenuto in via Castellana, dove gli agenti sottoponevano ad un controllo due persone. Uno dei due, nel tentativo di eludere il controllo, aveva inscenato una telefonata e, allontanandosi qualche metro dai poliziotti, lanciava nelle aiuole vicine un involucro, che veniva subito recuperato e risultava contenere n 20 dosi di cocaina. Inoltre ulteriori verifiche permettevano di rinvenire all’interno del marsupio (nella foto) dell’uomo, sottoposto a controllo, denaro contante pari a 2.065 euro di cui non sapeva giustificarne la provenienza, essendo, per sua stessa ammissione, disoccupato.

Alla luce dei fatti emersi l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro.