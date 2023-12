Palermo, lite in strada sfocia in aggressione alla Noce: colpi di cric a un ciclista

Prima le urla e gli insulti, poi la violenza. Una lite per una precedenza è sfociata in aggressione nel quartiere Noce a Palermo. È successo in via Nazario Sauro, dove un ciclista cinquantenne è rimasto ferito ed è finito in ospedale. In base a quanto ha raccontato alle forze dell'ordine, un automobilista si è fermato per scendere dal suo mezzo e inveire contro di lui. Dopo la discussione accessa, ha afferrato il cric e ha cominciato a colpirlo.

A quel punto, il ciclista è caduto per terra, riportando ferite alle spalle e alla testa. L'aggressore è tornato al volante della sua auto e si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i medici dell'ospedale di Villa Sofia: la vittima è infatti riuscita faticosamente a raggiungere il pronto soccorso e a raccontare l'accaduto. Le indagini per rintracciare il responsabile sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.

Alcuni mesi fa un episodio simile era avvenuto a Borgetto. Una lite per un incidente stradale era finita a schiaffi e spintoni ai danni di Anna Maria Caruso, vicesindaco del piccolo comune della provincia di Palermo. Era stata ricoverata con un trauma cranico all’ospedale di Partinico assieme ad altre tre persone. La lite era avvenuta in via Monastero, dove si era scatenato il caos.