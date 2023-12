Violenza e criminalità a Palermo: rafforzati i controlli in centro

Uno stand dell’arma dei carabinieri in via Magliocco, in pieno centro, a Palermo. Nel pomeriggio, lungo via Ruggero Settimo e fino alla via Maqueda, sono presenti anche diverse gazzelle dell’Arma e volanti della polizia di Stato a vigilare. Proprio oggi il prefetto Massimo Mariani, incontrando la stampa, aveva confermato l’accresciuta presenza delle forza dell’ordine per garantire maggiore sicurezza in città, in particolare dopo gli ultimi episodi di violenza registrati nei luoghi della movida palermitana e culminati con l’uccisione del ventiduenne Rosolino Celesia.