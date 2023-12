Palermo, auto sbanda e si ribalta in viale Regione Siciliana: due feriti e traffico rallentato

Ancora un incidente a Palermo, in viale Regione Siciliana, con il traffico che è stato fortemente rallentato per circa due ore. Un'auto si è ribaltata, finendo contro il guardrail, poco dopo la via Oreto, in direzione Trapani.

Il conducente di una Seat Arona, un uomo di quarantacinque anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo poco dopo contro la barriera stradale. A bordo del mezzo c'era anche un passeggero: idue sono rimasti incastrati dentro la vettura e sono stati soccorsi prima dai vigili del fuoco del comando provinciale e poi dal personale del 118, che hanno trasportato entrambi al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Nessuno di loro due rischia la vita.

Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente in cui, dalle prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il traffico in tutta la zona è stato fortemente rallentato, la circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.