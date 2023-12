Palermo, tamponamento in viale Regione: disagi al traffico all'altezza di ponte Corleone

Ancora un incidente a Palermo, in viale Regione Siciliana, con un tamponamento all'altezza del ponte Corleone, in direzione Trapani.Due auto si sono scontrate, rimanendo ferme in mezzo alla carreggiata e provocando inevitabilmente disagi e file. Sul posto sono arirvati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, ma nessuno dei duce conducenti ha riportato ferite preoccupanti.

La zona era però in quel momento molto trafficata (erano circa le 9 di mattina) e si sono formate lunghe code. La circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo i rilievi effettuati per ricostruire la dinamica e la rimozione dei due mezzi dalla carreggiata.