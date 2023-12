Palermo, incidente tra quattro auto e lavori di potatura: traffico paralizzato in viale Regione Siciliana

Paura, caos e lunghe code in viale Regione Siciliana, in seguito a un incidente che ha coinvolto quattro auto. L'impatto si è verificato sulla corsia laterale in direzione Trapani, all'altezza di via La Loggia e ha mandato il traffico letteralmente in tilt, con automoilisti imbottigliati già da quasi un'ora sulla circonvallazione.

Sul posto sono intervenuti per precauzione i sanitari del 118, ma nessuno degli conducenti o dei passeggeri ha riportato ferite nel tamponamento a catena. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

A contribuire al traffico più intenso che mai, in un lunedì a ridosso delle festività natalizie, anche i lavori di pulizia e potatura che in queste ore sono partiti sulle aiuole di viale Regione Siciliana. È infatti stato realizzato un cantiere all'altezza di via Oreto, sempre in direzione Trapani, che ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

E non va meglio in direzione Catania, dove i lavori sul ponte Corleone continuano a provocare disagi. La fine dell'incubo, per gli automobilisti, dovrebbe essere vicina: entro questa settimana la struttura sarà finalmente libero dai cantieri. Gli interventi finiranno e la corsia sarà finalmente aperta, con la possibilità per chi esce dal capoluogo siciliano per prendere l'autostrada o raggiungere altre località, di poter percorrere quelle poche centinaia di metri senza più rallentamenti, senza code, senza ingorghi.

I lavori al momento si sono spostati al centro della carreggiata, costringendo i mezzi a dividersi in due corsie separate dai new jersey che delimitano l’area del cantiere. L’ordinanza, che prevede il traffico dei veicoli leggeri (fino a 7,5 tonnellate) sulla corsia lato valle, quelli pesanti sulla corsia lato monte e il divieto di transito ai mezzi pesanti nella complanare in direzione Catania, a partire dalla casa circondariale Pagliarelli sino al varco di accesso lato Baby Luna, è valida fino al completamento dei lavori.