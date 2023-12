Palermo, due incidenti vicino alla stazione centrale: in ospedale un uomo e una sedicenne

Due incidenti stradali in poche ore a Palermo, nella tarda serata di ieri, domenica 17 dicembre. Il primo si è verificato in piazza Giulio Cesare, dove una sedicenne è stata investita da un'auto. Stava attraversando dalla stazione centrale verso la via Roma quando una Fiat Punto l'ha travolta.

L'automobilista si è fermato e ha lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza all'ospedale Buccheri La Ferla, dove è stata ricoverata. I medici hanno escluso la riserva sulla vita. Poco dopo, un altro scontro è avvenuto in corso dei Mille, all'altezza di via Gian Filippo Ingrassia. In questo caso, nello schianto sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto.

Ad avere la peggio l'uomo che si trovava sul ciclomotore, che è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effetuato i rilievi per riocstruire la dinamica. In attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalle carreggiate, si sono registrati forti rallentamenti al traffico.