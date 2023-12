Termini Imerese, morto lo storico sarto Paolo Minà: aveva 104 anni

Se n'è andato a 104 anni Paolo Minà, storico sarto di di Termini Imerese. Una professione questa che aveva iniziato presto, prestissimo come si faceva i tempi, a 6 anni. Tutti lo ricordano come un artigiano di grande valore, apprezzato non solo a Termini Imerese e nel suo comprensorio ma anche in tutto il territorio madonita. Piano piano era riuscito a costruire con la fatica e con l'impegna una piccola impresa, dove aveva alle dipendenze 20 persone, ha avuto anche un negozio di abbigliamento per donna.

Circondato dall’affetto dei figli Rosaria docente, Mimmo funzionario di banca, Giuseppe avvocato e dei tanti nipoti ha tagliato, lo scorso mese di maggio, l’importante traguardo dei 104 anni. Nato a Castelbuono viveva a Termini Imerese con la moglie Maria Mazzola, di 96 anni.

Il funerale sarà celebrato domani, lunedì, alle 15, nella chiesa di San Nicola di Bari di Termini Imerese.