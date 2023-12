Palermo, sperona un'auto e poi fugge: un ferito in via Oreto

Incidente questa mattina (17 dicembre) in via Oreto, all'altezza del ponte. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, che indaga sull'accaduto, un'auto sarebbe uscita di strada dopo essere stata speronata da un'altra vettura, il conducente è poi fuggito senza lasciare traccia e, soprattutto, senza prestare soccorso.

Un impatto davvero molto violento, quello tra i due mezzi, tanto che l'auto tamponata è finita oltre gli stalli in ferro, che servono per proteggere i pedoni e delimitare l'area per la loro sicurezza. L'automobilista ferito è stato soccorso dagli uomini del 118 ed è stato trasportato al Policlinico in codice giallo: non è in gravi condizioni.

Indagini dell'Infortunistica della polizia municipale, che visionerà le telecamere presenti in zona e ascolterà anche alcuni testimoni che, secondo quanto ricostruito, avrebbero chiaramente visto la fuga del pirata della strada