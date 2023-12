Palermo, due incidenti in poche ore: traffico bloccato in viale Regione per lo scontro tra un'auto e una minicar

Prima un incidente in via San Lorenzo, poi un altro sulla circonvallazione. Due scontri nel giro di poche ore a Palermo, con forti ripercussioni sul traffico, soprattutto in viale Regione Siciliana. Qui, all'altezza di via Trabucco, si è verificato lo schianto tra una minicar e un'utilitaria.

Sul posto sono arirvati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, me nessuno dei duce conducenti ha riportato ferite preoccupanti. La zona dell'ospedale Cervello era però in quel momento molto trafficata e si sono formate lunghe code. La circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo i rilievi effettuati per ricostruire la dinamica e la rimozione dei due mezzi dalla carreggiata.

Nell'altro incidente è invece rimasto coinvolto un auomobilista che, dopo avere perso il controllo del mezzo, è finito contro una colonnina del gas, danneggiandola. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del foco e dei tecnici dell'Amg che hanno messo in sicurezza l'impianto da cui si era verificata una perdita di gas. Per ricostruire la dinamica è intervenuta anche in questo caso la polizia municipale.