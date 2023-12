A Palermo caccia ai barbari della movida, c'è una pista sull'origine della rissa: il danneggiamento di tre auto

Nelle strade della movida, a Palermo, la violenza ha superato i livelli di guardia e ormai il terrore pervade le serate delle migliaia di palermitani in cerca di svago e divertimento. Come se non bastassero pestaggi, accoltellamenti, risse e azioni criminali brutali in ogni fine settimana, sabato notte una lite tra via La Lumia e via Quintino Sella, zona piena di bar e pub, è finita a colpi di pistola. Una sequenza sparata con un’arma semiautomatica ha seminato la paura e fatto crescere l’allarme per l’uso disinvolto delle armi anche per risolvere faccende banali. Uno dei proiettili potrebbe avere colpito un giovane, visto che i carabinieri hanno trovato sul posto tracce di sangue non lontano da cinque bossoli. Il giro degli ospedali non ha portato a risultati e, con tutta probabilità, nel rispetto di un copione improntato all’omertà, il ferito potrebbe essersi rivolto alle cure di un medico compiacente. Ma saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sulla agghiacciante notte in centro.

Il fattaccio, che rilancia con forza l’allarme sicurezza nelle vie della movida, è avvenuto intorno alle 3 davanti ad alcuni locali. In base a una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati una decina di giovani, che se le sono suonate di santa ragione per motivi ancora oscuri. Secondo una ricostruzione, il danneggiamento di tre auto parcheggiate da parte di una vettura in corsa, alcuni minuti prima della sparatoria, potrebbe avere causato la storiaccia. Nel trambusto generale, qualcuno ha impugnato una pistola e ha fatto fuoco a ripetizione, premendo il grilletto almeno cinque volte.

