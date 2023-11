Palermo, tredicenne travolta da uno scooter: ricoverata in gravissime condizioni

Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravi condizioni a Palermo dopo essere stata investita da uno scooter in corso Calatafimi. La minore si trova a Villa Sofia ed è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico alla testa. Secondo quanto ricostruito, la tredicenne è stata travolta dal Liberty 125 a poca distanza dal Maria Adelaide.

L'investitore, un ragazzo di 25 anni, è stato medicato al Civico e dimesso con una prognosi di sette giorni. Indagini per stabilire le cause dell'incidente, l'ennesimo in città che vede coinvolto un pedone nelle ultime settimane.