Furto in un negozio di prodotti ortopedici a Palermo

Furto nel negozio Tuzzolino in corso dei Mille a Palermo. I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale che vende prodotti ortopedici. Sono stati i titolari ad accorgersi dell’effrazione alla porta d’ingresso. È in corso l’inventario della refurtiva. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del furto.