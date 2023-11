Filippo Giacone, di 74 anni, è morto al Buccheri La Ferla a causa delle lesioni riportate in un incidente avvenuto lunedì mattina in via Germanese, a Brancaccio, la strada con il tunnel che porta alla rotonda Norman Zarcone.

A travolgerlo, mentre stava attraversando la strada, secondo una prima ricostruzione, una donna di 45 anni ora indagata per il reato di omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato l’auto.