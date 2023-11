Abusivismo, a Carini in corso la demolizione di altri due immobili

Proseguono le demolizioni del complesso edilizio che ospitava anche il bar Johnnie Walker (nella foto), in contrada Ciachea, in prossimità dello svincolo autostradale di Carini, nel Palermitano. Saranno abbattuti due immobili acquisiti al patrimonio comunale per abusivismo edilizio e confinanti con il bar, che ha chiuso da tempo.

I lavori sono iniziati lunedì e in questo momento gli operai sono impegnati a smontare la struttura metallica e a rimuovere i vetri. A seguire, le ruspe demoliranno la struttura muraria. Anche l’ex trattoria Paiper's e l’edicola-cartoleria a fianco, dunque, tra poco saranno un lontano ricordo.

I lavori di demolizione sono finanziati dal ministero delle infrastrutture e dal Comune di Carini. A realizzarli è la Sicose srl, impresa di Partinico, per un importo di circa 140 mila euro, di cui 5 mila sono oneri per la sicurezza.

«E' intenzione dell’amministrazione realizzare nell’area che ospitava l’ex Johnnie Walker - spiega il sindaco Giovì Monteleone - uno spazio pubblico di aggregazione. Un luogo che mi piacerebbe diventasse non solo un simbolo di legalità, ma anche un biglietto da visita per Carini, nato sulle ceneri di un’area che per anni è stata invece sinonimo di degrado».

Sempre in contrada Ciachea, in un immobile che fino a qualche anno fa ospitava un panificio, saranno realizzati alcuni uffici comunali. Il progetto c'è già e la sua realizzazione sarà parte integrante del più ampio intervento di riqualificazione dell’area.