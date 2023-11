Palermo, scontro tra uno scooter e un'auto in piazza Leoni: trentenne in prognosi riservata

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 14 novembre, in piazza Leoni a Palermo. Coinvolti uno scooter e un'auto, l'uomo a bordo del ciclomotore è rimasto gravemente ferito. L'impatto si è rivelato molto violento.

In base alla ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, l'uomo alla guida di una Hyundai, un 41enne, stava viaggiando in direzione dello stadio, mentre un trentenne a bordo di un Liberty era arrivato in piazza Leoni dalla Favorita. In seguito allo scontro, quest'ultimo è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. E' stato immediatamente lanciato l'allarme e sul psoto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'uomo è stato trasportato al vicino Trauma Center dell'ospedale di Villa Sofia.

Ha riportato ferite molto gravi e per lui è stato necessario il ricovero con prognosi riservata. Illeso l'automobilista. Sul luogo dell'incidente anche l'Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Nella zona, in attesa dei soccorsi e della rimozione dalla carreggiata dei due mezzi - che sono stati successivamente sequestrati - si sono registrati forti rallentamenti al traffico.