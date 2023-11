Palermo, morto al Civico l'anziano investito a Bagheria: era ricoverato da undici giorni

Non ce l'ha fatta l'anziano che undici giorni fa era stato travolto da un furgone a Bagheria, alle porte di Palermo. Matteo Sanfilippo, l'89enne che il 3 novembre era stato investito in via Mattarella, è deceduto al Civico. L’anziano abitava nella vicina Porticello e quel giorno era uscito di casa per recarsi in un negozio di elettronica.

Ad accompagnarlo in auto era stato un suo amico, poco prima di mezzogiorno. Dopo una breve sosta e gli acquisti, era uscito dal locale e stava attraversando sulle strisce quando è avvenuto il terribile impatto. Lo scontro ha provocato una caduta violentissima, Sanfilippo era caduto sull'asfalto, battendo la testa e riportando ferite gravissime.

La situazione era già grave quando i sanitari del 118 sono arrivati in via Mattarella. L'89enne era stato trasportato in ospedale con codice rosso ed era poi stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Dopo undici giorni di agonia le sue condizioni sono precipitate. Le indagini sull'incidente sono condotte dalla polizia municipale.