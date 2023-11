Palermitano trovato morto in un b&b vicino alla stazione centrale: schiacciato da un armadio

Tragedia in un b&b del centro storico a Palermo. Un uomo è stato trovato senza vita nella stanza che aveva preso in affitto in una struttura di via Santa Rosalia, tra la via Maqueda e la stazione centrale. Si tratta di Giuseppe Filippone, palermitano di 77 anni: il titolare non lo aveva più visto e, preoccupato, ha deciso di bussare per avere sue notizie. Non ha ricevuto alcuna risposta e ha così deciso di aprire la porta, facendo la terribile scoperta.

Ha trovato l'uomo sotto il grosso armadio che c'era nella stanza e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno sollevato il mobile sotto il quale il 77enne è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato niente da fare. In via Santa Rosalia anche la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e chiarire in quali circostanze sia morto l'uomo.

Non è escluso che si sia sentito male e abbia cercato di reggersi appoggiandosi sull'armadio, poi caduto. Per accertare le cause del decesso la procura ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore.