Corleone, una coppia di turisti tedeschi non trova più la via d'uscita alla Rocca Busambra: salvati

Il rilievo più alto della Sicilia occidentale, Rocca Busambra, si è trasformato un labirinto per due turisti tedeschi, che questo pomeriggio hanno allertato il numero unico emergenza perché non riuscivano a trovare la strada del ritorno. I due, un uomo e una donna, sono stati soccorsi sulla montagna, che si trova in territorio di Corleone. Stavano effettuando un’escursione nel monte in provincia di Palermo, quando si sono persi.

Il numero unico di emergenza ha attivato le ricerche. Sono partite diverse squadre che dopo alcune ore di ricerche grazie alle coordinate del gps sono riusciti a raggiungere la coppia e a portarla in salvo. La sala operativa del 112 ha allertato i vigili del fuoco che hanno richiesto ausilio al Dipartimento regionale della Protezione Civile Siciliana attraverso la Soris che, sentito il dirigente territoriale di Palermo, Maurizio Cimino e di concerto con il Nopi Giuseppe Messina, hanno attivato 2 squadre di ricerca, la Onvgi e la Grifone, entrambe di Corleone. Sul posto anche l’elicottero della polizia di Stato, il corpo forestale e i carabinieri della locale stazione. I due turisti tedeschi sono stati ritrovati e sono in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno dell’assistenza dei sanitari.