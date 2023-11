Infermiere-eroe del 118 a Palermo: salva la vita a un giovane

«Ancora una volta il lavoro di un infermiere assieme a quello degli altri operatori sanitari del 118 si è rivelato fondamentale per salvare vite umane. In un momento di gravissima difficoltà per la sanità siciliana, la professionalità e il senso del dovere hanno fatto la differenza». Lo scrive in una nota il sindacato Nursind-Cgs di Palermo che ha rivolto un pubblico elogio a Salvo Gioiosa (nella foto), l'infermiere che nei giorni scorsi, mentre era in servizio nella notte, ha prestato soccorso a un ragazzo privo di coscienza vicino a via Altofonte.

«L'infermiere, in servizio presso cardiologia dell’ospedale di Partinico - racconta il Nursind guidato da Aurelio Guerriero - è intervenuto tempestivamente assieme all’equipe medica e al

rianimatore e hanno iniziato le manovre procedendo con l'intubazione. Una volta stabilizzato, il giovane è stato trasportato in rianimazione dell’ospedale Civico. Gli ultimi esami hanno accertato che le condizioni del ragazzo stavano migliorando. Tutto ciò - prosegue Guerriero - è stato reso possibile grazie al grande lavoro di squadra, alla grande professionalità e alla formazione maturata negli anni di servizio sul territorio dal medico e infermiere. Un soccorso molto impegnativo che evidenzia ancora una volta l’importanza di personale qualificato a bordo delle nostre ambulanze».