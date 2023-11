Bagheria, esce da un negozio e un furgone lo investe: anziano in gravissime condizioni

Era appena uscito da un negozio di elettronica e stava attraversando quando un furgone lo ha travolto. E' in gravissime condizioni un uomo di 89 anni che è stato investito in via Mattarella a Bagheria: il mezzo arrivava da corso Butera, l'impatto è stato violentissimo. L'anziano, residente a Porticello, è finito violentemente sull'asfalto e ha battuto la testa, chi era alla guida del furgone si è fermato per soccorrerlo e lanciare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito accertato le gravi condizioni dell'89enne che ha riportato un grave trauma cranico, la frattura del bacino e di alcune costole. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. E' stato ricoverato al Civico di Palermo: è in terapia intensiva, con la prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente gli agenti dell'Infortunistica hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.