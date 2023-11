Scontro tra due auto sulla Palermo-Mazara, due feriti: in ospedale anche un quindicenne

Ancora un incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo. Due persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, dopo uno schianto avvenuto a pochi chilometri dallo svincolo di Terrasini, in direzione Palermo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Palermo, che ha effettuato i rilievi, a scontrarsi sono state due vetture, una Seat e una Hyundai. Un uomo di 49 anni e il figlio di 15 anni, di Partinico, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale al Civico, nella loro città. Per fortuna le condizioni non sono gravi e non destano particolari preoccupazioni.