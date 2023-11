Palermo, l'auto si ribalta dopo lo scontro in via Gino Marinuzzi: due feriti e lunghe code

Incidente in via Gino Marinuzzi, nella zona di corso Calatafimi. Nello scontro avvenuto all'incrocio con la via Rocco Dicillo sono rimaste ferite due persone: l'impatto si è rivelato molto violento, al punto da provocare il ribaltamento di uno dei due mezzi.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i snaitari del 118 che hanno trasportato i due automobilisti in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

I primi di ottobre un incidente simile si è verificato proprio in corso Calatafimi, all'altezza dell'ospedale militare. La Volkswagen guidata da un ragazzo si è infatti ribaltata dopo l'impatto con un'auto che viaggiava sul senso opposto. A bordo c'era anche una ragazza che è stata trasportata in ospedale.