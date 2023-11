Isola delle Femmine, un grosso albero crolla sull'asfalto: strada chiusa

Paura a Isola delle Femmine per il crollo di un grosso albero in strada. E' successo in via dell'Agricoltura, dove il forte vento delle ultime ore ha provocato danni. Il grosso pino è finito sull'asfalto ed è stato necessario chiudere il tratto di strada al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione dell'albero e della messa in sicurezza dell'area.

Un altro albero è caduto in strada a Bagheria, dove il vento ha provocato anche il cedimento di un cartellone pubblicitario in via Città di Palermo. Il caso più grave il 9 ottobre, quando il crollo di un grosso albero sull'autostrada A20 Messina-Palermo ha provocato la morte di Francesco Maniaci, il medico di Sant'Agata di Militello che lavorava a Trapani.