Palermo, donna su una bici elettrica investita da un'auto in via Cavour: chi era alla guida è fuggito

E' stata speronata da un automobilista che dopo l'incidente si è allontanato, non prestando occorso. Una donna di 43 anni che era alla guida di una bici elettrica, ha riportato un trauma cranico in seguito all'impatto avvenuto in pieno centro a Palermo: stava percorrendo la via Cavour in direzione di piazza XIII Vittime quando l'auto l'avrebbe urtata all'altezza della prefettura.

Chi era alla guida non si è fermato, nonostante la 43enne sia violentemente caduta sull'asfalto, battendo la testa. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i snaitari del 118 che l'hanno trasportata al Civico. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Al vaglio ci sono le telecamere che si trovano nella zona, da uci potrebbero emergere importanti elementi per risalire all'automobilista.