Bagheria, pugni in faccia a un automobilista per un colpo di clacson dopo una mancata precedenza

Un automobilista è stato aggredito mentre si trovava all’incrocio tra via Città di Palermo e via Monsignor Arena, a Bagheria, per una precedenza non rispettata e un colpo di clacson. L’uomo si trovava in auto con la moglie, sarebbe stato aggredito con pugni al volto per avere suonato il clacson, sollecitando il rispetto di una precedenza. L’uomo è stato trasportato al punto territoriale di emergenza in via Capitano Luigi Giorgi. Sono intervenuti carabinieri e gli agenti di polizia che stanno indagando per risalire all’aggressore.

Nei giorni scorsi un caso analogo è avvenuto a Palermo.