Incidente tra due furgoni sulla Palermo-Catania: un ferito, lunghe code in autostrada

Incidente stradale sulla Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Termini Imerese. Nell'impatto sono rimasti coinvolti due furgoni: per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati ed entrambi sono finiti fuori strada. Uno dei due conducenti è rimasto ferito e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. L'incidente, avvenuto in direzione Palermo, ha infatti provocato forti rallentamenti e lunghe code per diversi chilometri. In attesa dell'intervento dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata, gli automobilisti sono rimasti imbottigliati. Indagini in corso per ricostruire con esattezza la dinamica.