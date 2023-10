Incidenti, vandali in azione e polemiche social: il Castello a mare a Palermo diventa un caso

Prima il cuore nemmeno tre giorni dopo l'inaugurazione, poi le polemiche social per il cammino difficile e senza barriere, con gli utenti che hanno danneggiato un muretto nel tentativo di "scavalcarlo" per non essere costretti a tornare indietro, dopo l'anziana caduta per il troppo buio e infine le mura settecentesche imbrattate con una scritta "romantica".

Il castello a mare, a Palermo, da quando il nuovo "molo trapezoidale", il Marina Yachting, è diventato quello che in molti si aspettavano: non solo (giustamente) ammirato e visitato, ma anche oggetto di vandalismo, polemiche e incidenti. Il calcolo delle probabilità, insomma, non sbaglia: più persone che girano da quelle parti, più rischi di intoppi aumentano.

L'ultima questione è uscita fuori quando un privato cittadino ha fotografato e denunciato una scritta in rosso “M+L, sott’e stelle”, molto grande, che ha imbrattato le mura settecentesche ai confini della nuova area, lato porticciolo della Cala.

Immagine che in men che non si dica è diventata virale sui social, scatenando un vespaio di polemiche ("E in controlli dove sono?", il commento più frequente), con la risposta da parte di chi gestisce il tutto che non è tardata. L'autorità portuale ha scritto alla Soprintendenza una Pec urgente: "La porzione imbrattata è costituita da blocchi di arenaria, materiale poroso che renderà non percorribile la rimozione delle scritte, se non si interviene tempestivamente". Dopo la doverosa denuncia ai carabinieri della sezione tutela del patrimonio culturale, le telecamere dell'autorità avrebbe già individuato l'autore del gesto ed è pronta a denunciarlo. Il tutto dovrà essere ripulito, dunque, utilizzando tecniche speciali.

Rimane l'incredulità che a meno di un mese dall'inaugurazione del Marina Yachting, la zona del castello a mare sia stata senza dubbio valorizzata, si, ma anche vandalizzata. Il nuovo molo poi è l'argomento più chiacchierato dai palermitani, sia per la sua bellezza sia anche per i difetti: c'è chi si lamenta delle cicche di sigarette lasciate lì, chi parla della mancanza di protezioni, di barriere, nella camminata, con il pericolo (soprattutto per i bimbi) di cadere in acqua, chi si domanda del perchè si debba tornare indietro una volta finita la camminata, rifacendo tutto il percorso.

Un’anziana è addirittura caduta mentre passeggiava al Marina Yatching. La donna si trovava nei pressi del molo trapezoidale ed è stata soccorsa e portata al pronto soccorso. Secondo alcune persone che hanno assistito all’incidente, la causa dell’infortunio sarebbe da ricercare nella carenza di illuminazione della zona, pare per un brevissimo black out in zona, e le polemiche, anche in questo caso, non sono mancate.