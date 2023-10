Palermo, via Imperatore Federico si rifà il look: partiti i lavori al manto stradale

In via imperatore Federico la bandiera arancione dà lo start ai lavori del manto stradale. Da questa mattina, mercoledì 25 ottobre, gli operai della ditta appaltatrice hanno scarificato la strada e iniziato il processo di rinnovamento dell’asfalto. L’opera rientra nel più ampio piano della lotta alle strade groviera della città: dopo la via Volturno, dove non si vedevano lavori sul manto stradale da 23 anni, adesso si passa ad uno degli assi viari principali della città, attraversato quotidianamente da camion e tir.

I lavori finiranno il 27 ottobre e stanno interessando il tratto che va dal civico 46 al 114. Una scelta ben precisa dell’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando quella di non sforare mai il tetto dei 100 mila euro ad intervento: spezzettando in questo modo i lavori, l’Amministrazione comunale può procedere all’affidamento diretto scavallando un iter burocratico che rallenterebbe certamente l’apertura dei cantieri. Una tecnica utilizzata anche per la via Volturno e che si appresta a diventare un’abitudine fissa per cercare di asfaltare la città nel più breve tempo possibile.