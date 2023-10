Palermo, turista spagnolo trovato morto nella stanza di un hotel

Un turista spagnolo di 57 anni è stato trovato morto in una stanza del San Paolo Palace Hotel, in via Messina Marine, a Palermo. Sotto al corpo è stato trovato sangue.

Il turista oggi (24 ottobre) avrebbe dovuto lasciare l’albergo. A scoprire il corpo sarebbe stato il personale della struttura ricettiva, entrato in stanza per pulire e sistemare. Alla vista del cadavere è scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di piazza Verdi e della Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi.

È intervenuto il medico legale per accertare le cause della morte. Non è escluso che l’uomo si sia sentito male e abbia sbattuto la testa provocandosi una ferita alla testa.