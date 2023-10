A Palermo sessantenne scomparso da due settimane, l'appello della figlia: «Aiutatemi a trovare papà»

Da domenica 8 ottobre nessuna traccia di uns essantenne palermitano. Si tratta di Paolo Spatola, ormai scomparso da più di due settimane, gettando nella disperazione la sua famiglia. E' già stata presentata una denuncia ai carabinieri, ma la figlia lancia un nuovo appello sui social per diffondere la sua foto e chiedere aiuto. L'ultima volta è stato avvistato in corso Calatifimi, indossava un paio di bermuda neri, una maglia blu e dei mocassini beige. Ha lasciato a casa il cellulare, il portafoglio e le chiavi, ma avrebbe con sé la carta d'identità.

L'uomo soffre di amnesie temporanee e la figlia chiede di condividere il più possibile il suo appello: il padre potrebbe trovarsi in difficoltà. Per lui anche un messaggio, con tanto di foto dell'infanzia e dell'adolescenza della ragazza: “Ti ho sempre protetto e custodito come il mio diamante più raro. E l’amore che nutro per te un altro non potrà mai chiedermi, perché un altro non sarà mai la vita mia. Per me, non hai mai avuto solo il ruolo di padre, ma ne svolgi tanti altri, dal più caro amico al miglior confidente. Sei sempre stato il mio porto sicuro, il mio miglior rifugio da ogni tempesta. E in questi giorni non sai quanto mi manchi. Quanto ti vorrei qui con me. Semmai dovessi leggere queste parole, sappi che ti sto aspettando, ma soprattutto non mi fermerò al primo ostacolo per trovarti. Se ogni figlia ha sempre avuto un eroe, io ho sempre posseduto un campione". In caso di avvistamento contattare le forze dell'ordine o il 327.7425328.