Palermo, si schianta con un monopattino contro un'auto: ragazza in ospedale

Incidente nella notte a Palermo. Una ragazza e una sua amica stavano percorrendo in monopattino via Perez quando all'angolo con via Agostino Todaro si sono schiantate contro una Fiat 500.

L'impatto è stato molto forte, tanto che l'utilitaria è stata pesantemente danneggiata e una delle due ragazze (quella alla guida del mezzo elettrico) è stata trasportata all'ospedale Civico in codice rosso: dai primi esami dei sanitari non è in pericolo di vita, e ha riportato alcuni traumi di non grave entità, ma la paura è stata tanta.

Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale, con gli agenti che hanno effettuato i rilievi necessari. Ferite, in maniera non grave, sia la donna al volante della 500 sia l'altra ragazza in monopattino, cosa (ricordiamolo) assolutamente vietata.