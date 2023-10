Palermo, l'Enav regala un'ambulanza al Policlinico

Il parco ambulanze del Policlinico di Palermo si rinnova. Questa mattina l’Enav, la società che gestisce il traffico aereo sul territorio nazionale, ha consegnato all’azienda ospedaliera di via del Vespro il mezzo di soccorso che aveva donato alla struttura commissariale Covid della Fiera del Mediterraneo allora guidata da Renato Costa.

«Un gesto che sottolinea la grande attenzione che l’azienda ha per il sociale», ha commentato il neo amministratore delegato dell’Enav, Pasqualino Monti, presente alla consegna. «Ho ereditato una situazione felice - ha poi proseguito Monti - frutto del sacrificio lavorativo dei dirigenti della nostra azienda che nel 2020 hanno rinunciato al loro premio per raccogliere fondi per questa ambulanza. Sono avanzati altri 35 mila euro e a breve acquisteremo una macchina elettrica che sarà donata sempre ala stessa azienda ospedaliera».

Presente anche l’ex commissario della struttura Covid palermitana, Renato Costa, che ha ricordato i mesi trascorsi in trincea: « In quel periodo - ha detto - abbiamo ricevuto non solo fisicamente ma anche come immaginario: siamo stati una vera e propria comunità, che aveva una sede alla Fiera e una sede fissa all’aeroporto. I rapporti con Enav erano costanti e così anche con l’Ente porto, dove avevamo dodici postazioni fisse per le navi in arrivo».

Una mole di lavoro importante, che ha prodotto «circa 700.000 tamponi in entrata e uscita», ricorda Costa. «Questo gesto ci ricorda un periodo importante, che dobbiamo lasciarci alle spalle - prosegue l’ex commissario - ma dal quale dobbiamo estrarre la parte positiva. Perché proprio il Policlinico? Intanto perché ne sono un dipendente, e poi la prima sede della struttura commissariale contro il Covid è stata proprio qui: i primi tre mesi siano stati sotto i locali della direzione generale».