Incidente in galleria sulla Palermo-Mazara: traffico in tilt tra Villagrazia di Carini e Cinisi

Incidente sulla Palermo-Mazara, all'interno della galleria che conduce allo svincolo di Cinisi. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una Mercedes, l'impatto non ha provocato feriti, ma ha provocato pesantissimi rallentamenti al traffico. La circolazione è andata letteralmente in tilt, con lunghissime code a partire da Villagrazia di Carini. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dlel'impatto.

Cinque giorni fa sulla Palermo-Mazara sono rimaste ferite quattro persone all'altezza di Alcamo, in direzione di Trapani. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. In questo caso è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 chehanno trasportato i feriti in ospedale.