Gangi commossa si unisce al dolore della famiglia del piccolo Leonida: le foto del funerale

I palloncini bianchi hanno accolto la bara, anch'essa bianca, del piccolo Leonida Gullo, al quale la cittadina di Gangi ha dato l'addio in Chiesa Madre. Una grande folla ha partecipato al corteo funebre e poi alla funzione in chiesa. C’è dolore e strazio sulle Alte Madonie per la morte del bambino, tre anni appena, che ha perso la vita 4 giorni fa, il 16 ottobre, per cause ancora da accertare.

Si trovava a casa, a Petralia Soprana, in un'abitazione ruraje le contrada San Giovanni Sgadari. Stamattina è stata effettuata l’autopsia presso l’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo per accertare le cause della morte del bambino, che ha lasciato la vita terrena e gettato nello sconforto familiari e due comunità, quelle di Gangi e di Petralia Soprana. La comunità gangitana in modo particolare, perché la famiglia è conosciuta e benvoluta in paese. Il fabbricato rurale di contrada San Giovanni Sgadari è stato posto sotto sequestro e i familiari, nella serata di lunedì, sono stati sentiti dagli inquirenti, che indagano sull’accaduto, come persone informate sui fatti. Una prassi dovuta, ma che i genitori hanno subito, oltre al dolore per la perdita di un bambino che stava per compiere 4 anni. Secondo quanto si è appreso, esclusi del tutto i segni di violenza, il gas non sarebbe la causa della morte: piuttosto il bimbo aveva avuto problemi respiratori provocati da una brutta influenza. Prima di morire aveva giocato, divertendosi come ogni bimbo della sua età.