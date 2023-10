Partinico, sessantenne colpito con un bastone da un commerciante

Aggredito a colpi di bastone da un negoziante che pretendeva dei soldi per dei vecchi debiti mai saldati. Un sessantenne a Partinico è stato ricoverato in ospedale con diverse lesioni ed una sospetta frattura ad un braccio. L’aggressione è avvenuta in un esercizio commerciale in via Milano. Alla base della furibonda lite una discussione per un presunto debito che il cliente non avrebbe pagato. La vittima però ha negato che avesse debiti. La discussione, ad ogni modo, è degenerata. I carabinieri sono in attesa di ricevere eventuale denuncia querela da parte della vittima per procedere.