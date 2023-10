Lavoratori in nero e scarsa sicurezza, bloccato un cantiere edile a Termini Imerese

Multe per oltre 90 mila euro in un cantiere edile di Termini Imerese, dove cui sono stati bloccati anche i lavori, per violazione delle norme sulla sicurezza. E sanzioni agli ambulanti,che avrebbero commercializzato prodotti ittici non tracciati. È il bilancio di un controllo straordinario dei carabinieri del reparto territoriale Termini Imerese, che hanno operato insieme ai colleghi del nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di Palermo, del Gruppo carabinieri tutela del lavoro di Palermo, dell’Asp di Palermo (Dipartimento prevenzione veterinaria) e dell’ispettorato del lavoro di Palermo. Hanno effettuato controlli straordinari sul territorio Termitano per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza alimentare.

Durante gli accertamenti, i carabinieri avrebbero riscontrato gravi violazioni penali e amministrative, commesse sia dai venditori ambulanti di prodotti ittici sia dai titolari delle ditte e dai responsabili della sicurezza del cantiere edile. Inoltre, in entrambe le attività ispettive, è stata constatata anche la presenza di lavoratori non in regola, sforniti delle garanzie previste dalla legge e per cui i rispettivi datori di lavoro sono stati sanzionati.