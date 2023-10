Palermo, fuga di gas in via dei Nebrodi: strada chiusa e appartamenti evacuati

Paura per una fuga di gas in via dei Nebrodi a Palermo. La dispersione si è verificata in strada, dai tubi di un impianto interrato. A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno avvertito il fastidioso odore di gas: alcuni appartamenti al primo piano sono stati fatti evacuare per precauzione, in attesa dell'intervento dei tecnici della ditta che dovranno effettuare la riparazione.

Sul posto si trovano gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada al traffico su entrambi i sensi di marcia. In azione anche i vigili del fuoco che hanno effettuato gli accertamenti per individuare il punto in cui si è verificata la fuga del gas. Nella zona si registrano forti rallentamenti alla circolazione.