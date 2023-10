Palermo, due ragazzini sorpresi a lanciare petardi in strada: denunciati

La polizia di Stato ha bloccato, identificato e denunciato due ragazzi di 14 anni del Cep, sorpresi a lanciare petardi su strada.

I poliziotti di una pattuglia del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio nel popoloso quartiere, hanno distintamente udito il fragore di un’esplosione che, in breve, hanno ricollegato visivamente al lancio di petardi su strada operato da alcuni giovanissimi nei pressi della piazza Paladini, all’angolo con la via Filippo Liardo. I poliziotti hanno interrotto il lancio di petardi e hanno identificato e denunciato i ragazzini per «accensioni ed esplosioni pericolose».

Entrambi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati riaffidati ai genitori. Nell’immediatezza dell’intervento, gli agenti hanno verificato che la condotta dei minori non aveva provocato danni a cose e persone