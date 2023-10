Scomparso tifoso del Palermo: Francesco Nabla doveva prendere il treno da Venezia

Sono giorni di apprensione a Palermo per la scomparsa di Francesco Nabla, un tifoso della squadra della propria città, che fa parte del gruppo Emigrati Rosanero. Dell'uomo, conosciuto dagli amici come "Mezzokilo", non si hanno più notizie da mercoledì 3 ottobre.

Avrebbe dovuto prendere il treno da Venezia per tornare a Palermo, ma non è mai salito sul convoglio. La famiglia ha presentato una denuncia di scomparsa e sono state avviate le indagini per ritrovare Francesco Nabla.

Sui vari gruppi dei tifosi del Palermo campeggia la foto dell'uomo e l'appello: "Chiunque veda o senta qualcosa è pregato di contattare subito il numero 3271092331".