Pullman in fiamme sulla Palermo-Catania, traffico rallentato sulla A19

Ancora un mezzo a fuoco sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Il traffico è stato bloccato in direzione Palermo per la presenza di un pullman in fiamme al km 90,200, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Al momento ci sono circa cinque chilometri di coda, il traffico è comunque rallentato.

Tanta paura per i passeggeri, per fortuna non c'è nessun ferito. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro bus.

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ieri pomeriggio, sulla A20, il traffico è stato bloccato per circa un'ora, sulla Palermo-Messina, in direzione della città dello Stretto, per un'auto andata in fiamme, tra gli svincoli di Tusa e Santo Stefano di Camastra.