Palermo, violenza in via Roma: ragazza sulla bici aggredita senza motivo da quattro giovani

Violenza in pieno centro a Palermo. A finire nel mirino una ragazza di 24 anni che ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita da un gruppo di giovani senza alcun motivo. È successo in via Roma, all'altezza di via Divisi, vicino al supermercato Lidl. Secondo quanto ha raccontato ai militari, la giovane stava ascoltando della musica a bordo della sua bici quando è stata improvvisamente colpita alle spalle. Stava per perdere l'equilibrio e cadere, è stata colta di sorpresa.

Si è voltata e ha notato due coppie: due ragazzi e due ragazze l'avrebbero colpita nuovamente dopo pochi minuti, stavolta utilizzando un casco. Un'aggressione avvenuta in pieno giorno, mentre la vittima si stava recando al lavoro e davanti agli occhi di decine di passanti e automobilisti. In base al racconto della giovane, nessuno sarebbe intervenuto per darle una mano, nonostante fossero chiare le sue difficoltà. Gli aggressori si sono dati alla fuga verso la stazione centrale e hanno fatto perdere le proprie tracce.

La giovane ha nel frattempo chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ma nel panico ha preferito proseguire a piedi, recandosi direttamente dai carabinieri ai quali ha raccontato la sua disavventura. Al pronto soccorso le è stato riscontrato un lieve trauma cranico, le indagini sono in corso per rintracciare i responsabili che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere che si trovano nella zona.

Il timore è quello di un ritorno del pericoloso fenomeno del "knockout game", un gioco assurdo che si era diffuso alcuni anni fa anche a Palermo. Pura violenza nei confronti di passanti, presi di mira da giovani bande che non rubavano nulla, ma entravano in azione con calci e pugni sferrati senza alcun motivo.